Capello: “Quando ero a Roma credevo che Aquilani fosse più forte di De Rossi”

Nel pre-partita di Inter-Liverpool, Capello è tornato a parlare dei suoi anni della Roma rivelando un'indiscrezione su De Rossi: "Ho fatto esordire lui e Aquilani. Quest'ultimolo fece prima in Coppa Italia perché mi sembrava più forte. Durante la gara gli dissi di giocare come in allenamento, ma 10 minuti dopo non era cambiato nulla. Poi toccò a Daniele e giocava normale, era già pronto e ho detto 'lui rimane da noi'". Aquilani avrebbe lasciato la Roma nel 2009 dopo più di 100 presenze. Entrambi ora hanno intrapreso la carriera da allenatore: Alberto è il riferimento della Primavera della Fiorentina mentre il secondo ha preso la licenza qualche mese fa e ha già un'esperienza importante in Nazionale, con la quale ha vinto Euro 2020 partecipando nello staff di Mancini.