Capello: “Florenzi buona scelta per il PSG. Lo vedo meglio come terzino destro”

Fabio Capello dice la sua sul probabile passaggio di Alessandro Florenzi al Paris Saint-Germain. L’allenatore della Roma campione d’Italia nel 2001, intervistato da “Eurosport.fr”, ha dichiarato: “Penso che Florenzi sia una buona scelta per il PSG. Una delle sue più grandi qualità è quella di riuscire sempre a crossare. Ha un bel tiro ed è un ragazzo molto professionale. Per me, la sua posizione è quella di terzino destro. Ora deve ritrovare la migliore condizione: sarà fondamentale per la sua stagione“. L’ex capitano è volato in Francia per firmare l’accordo con la sua nuova squadra, che lo acquisterà in prestito oneroso ma potrà contare su un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.