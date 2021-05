Capello: “Mourinho? Non basta un allenatore importante, servono i giocatori”

L'ex tecnico giallorosso ha commentato l'ingaggio dello Special One

E' stato annunciato nel primo pomeriggio l'ingaggio di José Mourinho: il portoghese sarà l'allenatore della Roma per i prossimi tre anni. Lo Special One in Italia è stato l'autore del Triplete con l'Inter e ora in giallorosso punterà in alto. A LaPresse ha parlato Fabio Capello, l'ultimo ad aver vinto nella Capitale lo scudetto: “Non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono anche i giocatori”.