Capello: “La Roma ha vinto la Conference e ci deve essere grande rispetto”

Diciamo che con il trofeo hai più gioia e festa. Il PSG pensa a Mourinho? Se il PSG pensa a Mourinho è per avere un allenatore vincente che sa dove vuole arrivare. Se vedo delle analogie con la mia Roma dello scudetto? Non sono in grado di rispondere a livello organizzativo. Io so di aver fatto con la Roma un grande lavoro. Certe cose le ho imparate e le ho trasmesse ai giallorossi di quei tempi. Credo che lui sappia dove voglia arrivare. Il Milan l’anno scorso ha perso Calhanoglu e poi ha vinto lo scudetto. La Roma ha perso Mkhitaryan e questo può essere un segnale. Se la vittoria della Conference può avere riflessi negativi sulla prossima stagione della Roma? Questa è una bella domanda. Io quando ero nella Capitale dopo 6 mesi dicevo: ‘basta con questa festa scudetto’. Tra l’altro è stato l’unico posto in cui io ho vinto dove non abbiamo festeggiato subito. Quando ho vinto lo scudetto con la Roma io volevo fare la festa prima, invece siamo stati tutti in hotel".