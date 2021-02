Capello: “La lite Dzeko-Fonseca? L’allenatore non deve mai perdere la leadership del gruppo”

L’ex tecnico della Roma e opinionista televisivo Fabio Capello ha parlato questo pomeriggio a Radio Radio, tornando sulla lite Dzeko-Fonseca. Queste le sue considerazioni: “La Roma ha perso Dzeko, che è una perdita grave dal punto di vista tecnico, ma è una squadra che gioca bene ed è divertente vederla giocare. Ha un mix giusto tra possesso palla e verticalizzazioni. Il tipo di gioco di Fonseca a me piace molto. Dalla metà campo in su gioca benissimo. Ogni tanto però a livello difensivo ha lasciato a desiderare e con le grandi squadre probabilmente quando sbagli in centrocampo o difesa lo paghi subito”.

Per quel che riguarda la questione Dzeko l’ex mister ha voluto dire la sua sulla questione della gestione del gruppo da parte dell’allenatore

L’allenatore non deve mai perdere la leadership sul gruppo. Per questo motivo sono con Gasperini sulla vicenda Gomez. Sulla questione Dzeko non so cosa sia successo, ma la leadership dell’allenatore sulla squadra è fondamentale.