Fabio Capello, ex allenatore della Roma tra le tante, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla dei rinforzi arrivati nel mercato invernale per le squadre che si contendono lo Scudetto. Ha svelato anche un retroscena su Eriksen, ora all’Inter. Queste le sue parole: “Ricordo che quando era ancora in Olanda lo segnalai a Franco Baldini, all’epoca dirigente della Roma. Grande giocatore, anche se Sensi non sfigura al suo confronto“.