Fabio Capello, ex giocatore e storico allenatore di Roma e Juventus, ha analizzato così la sconfitta dei giallorossi allo Stadium scagliandosi contro la scelta di Gasperini di non confermare Ferguson nel tridente d'attacco optando per Dybala falso nueve: "Contro il Como Ferguson aveva fatto una buonissima partita. Non capisco perché questa volta non sia stato impiegato dall'inizio. La prima formazione mi lascia qualche dubbio. Cercavano sempre di entrare con dei passaggini, non avevano un punto di riferimento là davanti che potesse ricevere palla, stopparla, darla dietro o avere peso specifico lì davanti", le parole di Capello nel post-gara di Sky Sport. Capello ha posto lo stesso quesito anche a Gasperini, che ha risposto: "Ferguson non mi sta convincendo, neanche nel secondo tempo. Non per una questione tecnica, ma perché ancora non si è calato nello spirito. Non solo lui, anche qualche altro nuovo. Abbiamo una squadra forte, solida. Non abbiamo servito benissimo Dybala e Soulé, ma hanno una qualità tecnica superiore. Rifarei le stesse soluzioni".