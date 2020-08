Capello: “Alla Roma non ci penso proprio. I ritorni sono sempre disastrosi”

Fabio Capello esclude categoricamente un suo ritorno sulla panchina della Roma su Tuttosport. Nei giorni della rivoluzione societaria, in cui anche l’allenatore Paulo Fonseca non sembra essere certo del suo posto, il tecnico del terzo scudetto giallorosso ha risposto così ad un suo eventuale impiego nella guida tecnica della squadra: “Non ci penso proprio! Mi diverto a Sky, vinco sempre e non perdo mai. E poi i ritorni sono sempre disastrosi, quelli che vanno a buon fine sono nell’ordine del 20%”. Parole che continueranno a dare fastidio alla tifoseria giallorossa, come quelle spese da Capello su Nicolò Zaniolo lo scorso ottobre.