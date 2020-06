Caos social anche per Antonucci: Vitoria Setubal infuriato per un video su Tik Tok

Non c’è pace per i giocatori della Roma e i social. Che sia Trigoria (vedi Juan Jesus) o il Portogallo, like, post e commenti non fanno vivere ore serene al club giallorosso. L’ultimo caso, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”, riguarda Antonucci, talento del vivaio giallorosso andato a Setubal per giocare. Terminato il lockdown è arrivato il primo gol, tutto sembrava andare bene, sui social era attivissimo grazie anche alla fidanzata influencer Ginevra Lambruschi. Adesso, però, Antonucci è ai margini. Il motivo? Proprio i social. Due giorni fa, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Boavista, Antonucci ha pubblicato prima delle foto della sua vita privata e poi un video su Tik Tok. La società non l’ha presa bene: attaccante fuori, anche se né a lui né al suo agente è stato comunicato per ora nulla di ufficiale. Il ragazzo si è scusato con tifosi, allenatore, società e compagni con un post su Instagram in cui ha detto che avrebbe lasciato i social. Antonucci, in prestito secco al Vitoria Setubal fino al termine della stagione, potrebbe anche essere rimandato a Roma. Per adesso si sta cercando di vedere se ci sia il modo di ricucire lo strappo, anche perché una buona parte dei tifosi è dalla sua parte. Una tegola per il club che sperava, se l’attaccante avesse continuato a fare bene, di venderlo a titolo definitivo e fare una plusvalenza secca da almeno cinque milioni. Discorsi rimandati, per ora.