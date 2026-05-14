Incredibile ma vero: Roma e Lazio ancora non sanno quando giocheranno il derby. Il Prefetto non ha accettato la proposta della Lega di farlo giocare domenica alle ore 12 e ora si aspetta l'esito del ricorso al Tar. La risposta arriverà nella giornata di oggi entro le 18. In questo momento la data più probabile è quella di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Se venisse confermata la Curva Sud ha già comunicato che non entrerà allo stadio per la stracittadina e si va verso un derby senza ultras, anche la Nord rimarrà fuori per la protesta nei confronti del presidente Lotito.