Cantine Massimi “official wine” della Roma

Accordo per le prossime due stagioni

Accordo di partnership tra Roma e Cantine Massimi per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023. Sarà l'official wine della squadra giallorossa con cui potrà far crescere la notorietà del vitigno autoctono più prestigioso della regione: il Cesanese. "La partnership con la Roma è strategica e fondamentale nel nostro processo di crescita - ha detto il fondatore della Cantina Franco Massimi -. Per fare qualità bisogna lavorare con qualità e costruire solo progetti in grado di fare la differenza. Questo è indubbiamente un progetto con queste caratteristiche e per questo abbiamo scelto di unirci alla AS Roma".