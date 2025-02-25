Per la Roma è partito ormai da mesi il casting allenatore. Ranieri ha ribadito la sua volontà di lasciare la panchina giallorossa e vestire i panni del dirigente, allora via al toto-nomi con Gasperini che sta scalando gerarchie: “Per l’Italia la sua permanenza all’Atalanta è una specie di record. Soltanto le inglesi riescono a mantenere così tanto lo stesso allenatore. Dove lo immagino? Ovunque. Per me è uno dei quattro-cinque allenatori più forti al mondo”, le parole di Dario Canovi, storico agente, a 'Tuttomercatoweb.com'.

E la Roma? "Ranieri è sottovalutato. Tutti pensano che sia un grande gestore, uno che sa portare ordine e tranquillità. Invece è un signor allenatore e lo dice la sua storia. Alla Roma sta dimostrando ancora il suo valore. Mi auguro che non lo sostituiscano. Spero che possa continuare ad essere l’allenatore della Roma”.