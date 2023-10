Cannavaro: “Nel 2001 sono stato vicino alla Roma. Sensi voleva anche Buffon”

Fabio Cannavaro , ex difensore della Juventus e campione del Mondo con l'Italia , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Calciomercato.com. Ha parlato anche di un suo possibile trasferimento alla Roma nel 2001. Queste le sue parole:

Nell'estate 2001 si era parlato di un tuo trasferimento alla Roma. "Siamo stati vicini. Sensi era molto interessato, poi si rese conto che avrebbe dovuto spendere una cifra troppo importante così rinunciò sia a me che a Buffon, altro giocatore cercato in quella sessione di mercato".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.