Candela: “Non sono teso per la finale. Mourinho convincerà Dybala a venire”

Le parole dell'ex giocatore giallorosso: "Contro il Venezia mi sono emozionato, mi aspetto una vittoria questa sera per entrare in Europa League”

Sei in tensione per la finale? “Sono sereno, punto su Mourinho che ha qualità e difetti, ma è un vincente. Mi aspetto che andiamo lì per vincere, è un bel trofeo, sarebbe importante per ripartire e affrontare il prossimo campionato. Ci vado, vogliamo vincere”.

Stasera c’è Torino-Roma, Mourinho è l’uomo giusto per gestire? “Mercoledì è la finale, ma è fondamentale entrare in Europa League, dobbiamo vincere senza se e senza ma. È importante per i tifosi che quest’anno sono stati meravigliosi. Contro il Venezia mi sono emozionato, mi aspetto una vittoria questa sera per entrare in Europa League”.