La Roma sta ancora festeggiando la qualificazione in Champions League arrivata ormai poco più di una settimana fa e in questi giorni non mancano i ricordi dell'ultima volta in cui i giallorossi calcavano i campi della massima competizione europea per club, 7 anni fa. Questa sera anche Vincent Candela ha voluto far provare un pizzico di nostalgia ai tifosi giallorossi, condividendo la 'schierata' di una delle indimenticabili sfide di Champions della stagione 2001-02. I giallorossi, con lo scudetto sul petto, furono protagonisti di incontri storici, come il successo per 3-0 all'Olimpico contro il Barcellona grazie alle reti di Emerson, Montella e Tommasi. "Si respira aria di Champions qui", il messaggio del francese. E nei commenti non sono mancati ricordi e commozione per quegli anni di successi.

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