Candela: “De Rossi può allenare subito una grandissima squadra, ha qualità da top”

Sempre presente quando si tratta di Roma, e di padel. Vincent Candela è stato uno dei protagonisti dell'inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti, ospite d'onore ma sconfitto in finale da Totti e Di Biagio. Il suo compagno era Daniele De Rossi, che in questi giorni è al centro del mercato per la sua possibile prima panchina: "Daniele lo conosco bene, può tranquillamente partire da una grandissima squadra, anche in Serie A. Io lo prenderei subito, ha le qualità per diventare un grandissimo allenatore, senza problemi. Vedendo tutti gli allenatori può fare cose bellissime, non perché è mio amico ma perché ha le qualità e bisogna dargli opportunità".