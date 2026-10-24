Il club giallorosso ha deciso di festeggiare così il calciatore francese, 289 partite nella Capitale con uno Scudetto e una Supercoppa italiana
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Oggi, 24 ottobre, Vincent Candela compie 53 anni. Il calciatore francese, 289 partite con la Roma, è stato celebrato anche dai canali social ufficiali del club giallorosso. "Uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, membro dell'Hall of Fame. Tanti auguri di buon compleanno!", ha scritto la Roma su X. Candela ha giocato nella Capitale tra il 1997 e il 2005, restando legatissimo al popolo giallorosso e alla città dove infatti ha deciso di continuare a vivere dopo il ritiro.
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