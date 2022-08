Cancellieri: “Ho fatto 10 anni alla Roma, il derby lo sentirò in modo particolare”

Il nuovo acquisto della Lazio ha parlato in conferenza stampa del suo passato in maglia giallorossa

Matteo Cancellieri è stato presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa. Il nuovo acquisto della Lazio ha parlato del suo passato alla Roma. Queste le sue parole: “Ho fatto i primi 10 anni alla Roma, non ha niente a che vedere con quello che sto vivendo adesso. Sicuramente il derby è una partita a sé, la sentirò anche io in modo particolare. La giocherò da giocatore della Lazio”.