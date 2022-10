Canales: “Vogliamo il primo posto. All’andata molto calmi in uno stadio incredibile”

Le parole del centrocampista spagnolo: "Dybala è uno di quei giocatori che ti piace guardare. È un peccato che starà fuori per infortunio"

Redazione

Sergio Canales, centrocampista del Real Betis, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club. Tra i tanti argomenti trattati, oltre alla prossima partita contro la Roma, anche l'infortunio di Dybala e la possibilità di chiudere il girone di Europa League al primo posto: "Non possiamo lasciarcelo scappare adesso. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite in tutte le circostanze, è vero che stiamo giocando con molte assenze importanti, ma la squadra sta facendo un passo avanti e la vittoria dell'altro giorno ci mette in una situazione molto buona, ma dobbiamo chiuderla. Ora non possiamo lasciarci sfuggire il primo posto e giovedì dobbiamo dare il massimo per cercare di lasciarlo nel sacco". Questo il primo messaggio lanciato da Canales che poi prosegue: "Nel corso della stagione si incontrano diversi grandi scenari, soprattutto perché in Europa penso che il calcio sia diverso, tutto va molto più veloce, è abbastanza complicato e la squadra ha resistito molto bene alla pressione in uno stadio incredibile e ha meritato la vittoria".

Sulla superiorità a Roma. "Abbiamo avuto delle occasioni, alcune delle quali piuttosto chiare, e avremmo potuto vincere la partita lì. Fekir è uscito dopo 20 minuti, la squadra si è girata, siamo andati dietro e abbiamo continuato con la nostra idea di gioco e di calcio. Nel secondo tempo, anche quando loro hanno pressato un po' di più, abbiamo avuto un momento in cui abbiamo avuto meno palla. Ho visto la squadra molto calma, molto matura e questo è molto importante. Sempre alla ricerca della vittoria in diverse fasi della partita".

Gli infortuni di Juanmi e Fekir. "Sono giocatori molto importanti ma, al di là di questo, lo sono anche Sabaly e Victor. La squadra sta migliorando ad ogni sconfitta. La cosa positiva che abbiamo ottenuto è una squadra che, a prescindere da chi manca o meno, pensa che l'importante sia la squadra. E' il passo avanti che stiamo facendo ed è ciò che considero la nostra più grande forza".

L'occasione mancata contro il Valladolid. "Ho calciato male, è così che vanno le cose. In futuro fallirò mille occasioni più chiare di questa, Il mio obiettivo è questo, non lasciare niente in ogni partita e aiutare la squadra a vincere".

Sulla posizione in campo. "Sono le caratteristiche di ogni giocatore. A volte è vero che gioco in posizioni in cui mi trovo più a mio agio e cerco dove posso aiutare di più la squadra, oppure a volte devo abbassarmi di più perché penso che sia quello di cui la squadra ha bisogno. Ho molta mobilità e a volte posso essere più stanco alla fine, ma è lì che devo continuare a lavorare e migliorare".

Sulla sua versatilità. "Cerco di essere nella migliore posizione possibile per la squadra. Alla fine ci aiutiamo tutti a vicenda. Cerco di leggere il gioco e di vedere in quali posizioni la squadra ha più bisogno di me, a seconda dell'avversario cerco anche di salire. A volte è più difficile, a volte meno, ma cerco sempre di essere presente per la squadra".

Due partite con un uomo in meno. "Dobbiamo imparare da questo. Sono i nostri errori, non come singoli ma come squadra, e dobbiamo imparare da essi. Questo ci ha condannato in partite senza vittoria nella Liga, ma dobbiamo anche essere consapevoli che anche i nostri avversari giocano, che è molto difficile vincere. Il Barça stesso contro il Celta ha avuto difficoltà a conquistare i punti in casa, ma in questo momento è a un livello molto alto. Madrid, con un corner al terzo minuto a Getafe".

Obiettivo Champions League? "Dobbiamo tenerlo a mente, non credo che dobbiamo metterlo da parte. Gli obiettivi più importanti sono quelli che abbiamo ora e per raggiungerli dobbiamo essere molto regolari, molto costanti, nei momenti negativi, o meno positivi, che avremo, cercare di continuare a sommare, che alla fine è ciò che ti permetterà di lottare per loro. L'obiettivo numero uno è la Roma, non ce ne sono altri. Ma è una motivazione per il giocatore e per i tifosi".

Sull'infortunio di Dybala. "È uno di quei giocatori che ti piace guardare. Che segni un gol o faccia un assist, è un giocatore elegante e mi piace giocare contro i migliori. È un peccato perché essere fuori per infortunio non piace a nessuno. Non si può mai essere felici per un infortunio".

Ti vedi con una possibilità di arrivare alla Coppa del Mondo? "Lotto ogni giorno e onestamente non penso al Mondiale, non posso. La cosa più importante è il presente, il Betis e la partita di giovedì. Non mi passa per la testa in nessun momento. Dobbiamo affrontare questo mese come se fosse l'ultimo della stagione e poi quello che verrà".