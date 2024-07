Campo Testaccio e il 5-0 alla Juve: i richiami storici nel video della nuova maglia

Continuano gli indizi social per il kit della prossima stagione. Come svelato da Koener (designer Adidas) l'ispirazione viene proprio dai vecchi abbonamenti di Testaccio

Sale l'attesa per la nuova maglia della Roma, che uscirà ufficialmente domani (18 luglio). Dopo il video pubblicato ieri sui canali social del club, pochi minuti fa i giallorossi hanno continuato con gli indizi storici. Nel nuovo breve trailer si leggono chiaramente i due risultati più importanti della Roma di inizio anni '30: il 5-0 rifilato alla Lazio nel 1933 e il 5-0 con cui i giallorossi sconfissero la Juventus. Una partita storica per i tifosi giallorossi, soprattutto perché ispirò il celebre inno "Campo Testaccio" (originariamente chiamato "Canzona di Testaccio") scritto e cantato da Totò Castellucci. Nel video si sente anche una breve parte della canzone, in particolare il quarto verso: "'na bella maja a du' colori je trovò".