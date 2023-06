Campionati Giovanili, la Roma Under 17 batte l’Atalanta e vola in semifinale

Ancora un successo per le giovanili della Roma. La formazione Under 17 allenata da Marco Ciaralli vince la gara di ritorno contro l'Atalanta e vola approda in semifinale nei Campionati Giovanili. Dopo la vittoria dell'andata a Bergamo, dove era finita 1-0, i giallorossi a Trigoria trionfano per 3-0. A segno, nell'ordine, Mlakar, Romano e Almaviva. La Roma del tecnico Ciaralli giocherà la semifinale scudetto nella giornata del 21 giugno nelle Marche.