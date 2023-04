Cambiasso svela un retroscena: “Mourinho mi ha fatto passare la paura dei rigori”

L'ex centrocampista dell'Inter (oggi opinionista tv) Esteban Cambiasso, ha raccontato negli studi post partita di Sky un retroscena riguardante José Mourinho. L'episodio risale alla stagione '08/09, la prima dello Special One sulla panchina nerazzurra: "Dopo l'ultimo rigore che ho tirato ho lasciato milioni di persone in lacrime con l'Argentina perché ho sbagliato nei quarti di finale". Queste le parole del "Cuchu" che ha ricordato una conversazione con il portoghese che ha poi prontamente risposto: "Successivamente Mourinho rispose "E tu a 27 anni vuoi avere quello come ultimo ricordo e non li tirerai più?". Queste le parole di Mourinho che avrebbe così fatto definitivamente sbloccare il centrocampista argentino sui calci di rigore.