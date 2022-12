Camara, vacanza a Parigi ma pensa al rientro: allenamenti e visita al Roma Club

Mady Camara è una delle, poche, piacevoli scoperte della prima parte di stagione della Roma. In questi giorni è in vacanza a Parigi e si sta allenando tutti i giorni per farsi trovare in forma al rientro. Come testimoniano i video che lui stesso pubblica su Instagram. Oggi è stato ospite del Roma Club presente nella capitale francese. I tifosi gli hanno regalato una maglia e lui li ha ringraziati con una divisa autografata e con un video saluto nel quale ha espresso l'amore per il club e il suo miglioramento con il dialetto: "Daje Roma". Arrivato negli ultimi giorni di mercato a causa dell'infortunio di Wijnaldum, il centrocampista ha faticato nelle prime settimane. Dopo le prime giornate, però, si è preso il posto da titolare collezionando 14 presenze tra campionato ed Europa League. In coppa ha anche messo a referto un assit per Belotti contro il Betis. Il guineano non vede l'ora di tornare a giocare. Il possibile rientro di Gini non lo spaventa, e l'ex Olympiakos vuole giocarsi le sue carte anche con l'olandese. Difficile però che venga riscattato dal club giallorosso a fine stagione. Il diritto è fissato a 12 milioni di euro, cifra considerata onerosa dal club di Trigoria.