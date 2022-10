Camara: “Insieme e mentalità”. Zalewski: “Un punto ci va stretto”

Pareri e umori diversi nel post match da parte dei giocatori. Anche Claudio Cassano, convocato dalla Primavera per la prima volta dallo Special One, ha voluto dire la sua per l'occasione concessagli da Mourinho

La Roma ottiene un punto in casa del Betis a Siviglia nel match di Europa League. La squadra di Mourinho passata in svantaggio a causa della rete di Sergio Canales, trova poi il gol di Belotti per riportare il risultato sull'1-1. Su Instagram, poco dopo la fine della partita Mady Camara, subentrato nell'intervallo al posto di Matic e autore dell'assist per il gol del Gallo, ha commentato così la prestazione: "Insieme e mentalità". Anche Zalewski ha voluto dire la sua sui social: "Un punto che ci va stretto su un campo difficile, ma la strada è quella giusta". Infine, anche se non ha trovato spazio oggi Claudio Cassano, convocato dalla Primavera per la prima volta dallo Special One, è rimasto comunque entusiasta dell'occasione concessagli: "Indescrivibile" è il commento del giovane davanti alla sua maglia nello spogliatoio.