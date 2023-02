Camara festeggia 26 anni, scatto divertente con Mancini. La Roma: “Buon compleanno”

Il centrocampista ha giocato circa 600 minuti nelle 15 partite in cui Mourinho gli ha dato spazio in questa stagione

Mady Camara compie 26 anni. Il centrocampista guineano, arrivato l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto dall'Olympiacos, festeggia oggi il suo compleanno. Per questa occasione, la Roma gli ha fatto gli auguri con un video postato su Twitter: "Buon compleanno". Camara ha giocato circa 600 minuti nelle 15 partite in cui Mourinho gli ha dato spazio in questa stagione. Nelle ultime settimane è uscito dalle rotazioni, considerato il recupero di Wijnaldum.