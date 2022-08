Camara e la Roma nel destino: spunta una foto da giovane con la maglia giallorossa

Mady Camara sarà il rinforzo chiesto da Mourinho per il centrocampo giallorosso e la Roma sembra esser stata da sempre nel destino del classe '97. Sul suo profilo ufficiale Twitter, nell'aprile del 2020, il guineano aveva postato una foto che lo ritraeva nel proprio paese in compagnia dei suoi amici d'infanzia. In quello scatto, Camara indossa la maglia giallorossa risalente all'anno dopo lo Scudetto vinto dalla formazione allora allenata da Fabio Capello. "Per ottenere qualcosa di veramente straordinario, inizia sognando. Quindi, svegliati con calma e vai dritto alla fine del tuo sogno senza mai lasciarti scoraggiare. Da ASK - Santoba - Ajaccio - Olympiacos, si continua a lavorare", questa la descrizione scelta da Camara per la foto. Un messaggio che ad oggi, alla vigilia del suo arrivo nella Capitale, sembra quasi essere una profezia.