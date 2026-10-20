Totti e l'emozionante ricordo di Mihajlovic: "Amico vero, per me è ancora qui con noi"

Francesco Calzona, ex allenatore della Slovacchia e del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero. Queste le sue parole sulla sfida tra la Roma e lo Slovan in programma questa sera:

Lo Slovan può impensierire la Roma di Gasperini? "È la squadra più importante della Slovacchia, vincono il titolo da otto anni consecutivi anche se poi fanno un po’ fatica quando si affacciano a livello europeo, non riuscendo sempre dopo i preliminari ad approdare ai gironi. È una società che ha molto potenziale, il presidente la scorsa settimana ha rilasciato un’intervista nella quale diceva di volersi imporre anche nelle competizione europee, è chiaro che ci vorrà un po’ di tempo. Hanno iniziato un’opera di ringiovanimento della rosa, inserendo anche talenti locali. È chiaro che la Roma in questo momento è molto più forte ma deve comunque stare attenta".

Sabato c’è Napoli-Roma. È presto per definirlo un crocevia? "A questo punto, visto il distacco in classifica accumulato penso che per il Napoli possa diventarlo. Se vuole tornare su non si può permettere di perdere. Dieci punti inizierebbero ad essere veramente tanti anche se poi ci sarebbero più di 30 gare da giocare, perché puoi recuperare su una squadra ma diventa difficile quando sono due o tre. Mentre la Roma al di là del risultato finale, sono certo che disputerà una stagione al vertice. È una squadra fortissima, riesce sempre a giocare con un’intensità incredibile. Guardare la Roma mi diverte, ha un gioco europeo".

C’è un calciatore che le piacerebbe allenare della rosa giallorossa? "Sarebbe facile dire Malen o Dybala, io invece faccio il nome di Koné. Che giocatore... È di un livello altissimo, ha tutto quello che si può chiedere ad un centrocampista. Segna poco? Vedrete che Gasperini riuscirà a fargli fare anche gol".