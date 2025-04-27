Le parole del centrocampista nerazzurro: "Dobbiamo rischiare qualcosa di più, non dobbiamo avere paura”

Redazione
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Ranieri: "Abbiamo giocatori che possono crescere ma il gap con le altre è notevole"

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Come si arriva ad una partita come questa? “Il calcio è imprevedibile, sicuramente fa male l’eliminazione ma dobbiamo accettarlo. Oggi abbiamo l’occasione di dimostrare quello che siamo”.

calhanoglu FC Internazionale v Napoli - Serie A

La forza di reagire? “Io credo che abbiamo bisogno di più determinazione, avere il coraggio di fare errori. Dobbiamo rischiare qualcosa di più, non dobbiamo avere paura”.

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