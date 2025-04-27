Le parole del centrocampista nerazzurro: "Dobbiamo rischiare qualcosa di più, non dobbiamo avere paura”
Ranieri: "Abbiamo giocatori che possono crescere ma il gap con le altre è notevole"
Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:
Come si arriva ad una partita come questa? “Il calcio è imprevedibile, sicuramente fa male l’eliminazione ma dobbiamo accettarlo. Oggi abbiamo l’occasione di dimostrare quello che siamo”.
La forza di reagire? “Io credo che abbiamo bisogno di più determinazione, avere il coraggio di fare errori. Dobbiamo rischiare qualcosa di più, non dobbiamo avere paura”.
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