Calhanoglu glissa le domande su Lukaku: “Non voglio commentare”

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Roma. Queste le parole del centrocampista turco:

CALHANOGLU A DAZN

Su Asllani. “E’ importante stare sempre uniti, chi esce e chi entra. Sta crescendo, ha bisogno di pazienza ma è molto forte. Ha tanta qualità, lo stiamo aiutando ma siamo una squadra forte e tutti quelli che entrano fanno la differenza”.

Che effetto fa vedere Lukaku con la maglia avversaria? Eri anche il suo vicino di spogliatoio. “Non voglio commentare”.

Sei passato da fare il trequartista a fare il regista. Il calcio sta cambiando o secondo te è una direzione normale? “Bella domanda, il calcio sta diventando più moderno. Ho fatto tanti ruoli e credo che molto dipende anche dal sistema con cui si gioca. Se avessimo giocato con una difesa a 4 sarebbe stato diverso. Lì mi sento bene e comodo. Sono cresciuto in fase difensiva cosa che non avevo prima. Sono cresciuto in questo, sto provando ad essere anche più aggressivo nel duelli”.

Tenerti lontano dalla porta di penalizza visto il tiro che hai. “Sono d’accordo. Sono un po’ più lontano, mi manca un po’ ma sto provando a farlo lo stesso. Credo che i compagni che sono vicino a me mi stanno aiutando molto. Le occasioni poi arrivano da soli. Da venti metri non è un problema per me. Qualche possibilità ci sarà ma sì, sono più lontano”.

I tuoi gol sono arrivati tutti su rigore. Sei il rigorista dell’Inter? “Sì, è una domanda non facile perché non voglio fare casino. Ce ne sono altri che calciano bene. Decidiamo in campo chi calcia”.

La finale di Champions vi ha dato autostima. "Sì, quest'anno siamo più attenti a non perdere lucidità contro squadre piccole. Abbiamo sbagliato con Sassuolo e Bologna ma pensiamo sempre alla prossima e a non sbagliare come l'anno scorso. Abbiamo iniziato bene, stiamo lavorando bene e dentro lo spogliatoio c'è un clima positivo. Nessuno è arrabbiato se non gioca. Pensiamo solo al campionato e ai nostri obiettivi".

