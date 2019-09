Calderoni: “Affrontiamo la Roma con entusiasmo cercando punti salvezza”

Lecce e Roma si ritrovano in Serie A dopo 7 anni. A pochi minuti dal fischio d’inizio il terzino dei leccesi Calderoni ha raccontato le sue impressioni ai cronisti. Ecco le sue parole:

CALDERONI A ROMA TV

Oggi affrontate la Roma.

Affrontiamo la gara con entusiasmo e dobbiamo cercare di portare a casa qualche punto utile per la salvezza

Bene fuori casa, meno tra le mura amiche, è un caso?

No, in casa dovremmo giocare più tranquilli e sereni. Oggi dobbiamo riproporre questo atteggiamento come contro la SPAL.

CALDERONI A DAZN

“Sappiamo della grandissima qualità della Roma, l’importante è concedere poco ed essere aggressivi”.

Cosa ti chiede il mister in fase propositiva?

Vuole che la squadra accompagni in tanti giocatori l’azione, mercoledì sono anche riuscito a fare gol.

Come si fa male alla Roma?

Prima cosa dobbiamo pensare a difendere, poi se c’è la possibilità ad attaccare. Dobbiamo sfruttare le occasioni che ci lasciano.