Caldara: “Il Venezia è quello che mi serviva, il gol una liberazione”

Le parole del difensore dei lagunari: "Volevo giocare perché erano due anni che faticavo. Mi mancava lottare e soffrire su ogni pallone"

Ci racconti come ti hanno convinto per il Venezia… Sono venuti Zanetti e Mattia. Avevano obiettivi chiari, ho avuto una sensazione positiva e sono venuto. Dovevo rischiare, sono convinto di quello che ho fatto. Sono felice di essere qua perché il mister mi sta insegnando parecchio

Complimenti per la scelta, il gol di oggi è il premio perché ti sei rimesso in discussione. Il tuo primo obiettivo era la continuità immagino… Esatto, è il motivo per cui sono qua. Volevo giocare perché erano due anni che faticavo. Mi mancava lottare e soffrire su ogni pallone. È stata una decisione difficile, ma ero convinto perché era quello di cui avevo bisogno. Mancano tanti punti per la salvezza, dobbiamo continuare su questa strada.