La Roma ha bisogno di un attaccante di riserva e il nome di Raspadori (che con il Napoli sta trovando poco spazio) è uno dei più gettonati per il mercato invernale. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, il club giallorosso sta lavorando a uno scambio con il Napoli includendo Lorenzo Pellegrini. Il capitano difficilmente rinnoverà (al momento guadagna 4 milioni + 1 di bonus) e sarebbe uno dei primi a partire nella rivoluzione annunciata dai Friedkin. Anche la Juventus vorrebbe l'attaccante azzurro in cambio di Danilo ma la trattativa è molto più complicata per diversi fattori. Pellegrini piace molto a Conte che così avrebbe anche un vice McTominay.