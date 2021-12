Calciomercato Roma, si complica la pista Henrichs del Lipsia

Il nome del terzino circolava in casa giallorossa nelle ultime ore. Pinto adesso dovrà appuntarsi nuovi nomi per il mercato che verrà

Fino alle ultime ore sembrava fosse concreta l'ipotesi di una possibile rottura tra il Lipsia e di Henrichs già nella sessione invernale dei trasferimenti. Secondo quando riporta Teleradiostereo però, il terzino destro in forza in Germania e adocchiato da Pinto, non dovrebbe muoversi nemmeno a gennaio. Il neo tecnico del club avrebbe deciso di puntare su di lui e lo avrebbe convinto a rimanere in Bundesliga. Le ultime apparizioni del classe '97 fanno registrare un buon rendimento: un gol e un assist negli ultimi tre incontri. Il gm dunque, dovrà osservare altrove per trovare il tanto atteso vice Karsdorp.