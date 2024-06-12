Samu Omorodion è uno dei nomi più in voga del momento per l'attacco giallorosso che ha bisogno di una punta in vista dell'imminente addio di Lukaku. Il cartellino del classe 2004 è dell'Atletico Madrid che sta valutando se tenerlo in squadra o monetizzare la sua buona annata in prestito al Deportivo Alaves. Lo spagnolo ha concluso la stagione con 9 gol e 1 assist all'attivo ma fu proprio la prima rete ad aver convinto i Colchoneros a puntare su di lui quasi un anno fa. Omorodion, infatti, iniziò la stagione al Granada affrontando alla prima giornata proprio l'Atleti di Simeone. Durante quella partita, Samu andò a segno all'esordio in Liga realizzando la rete del momentaneo 1-1 con un bel piazzato da sinistro. Un particolare interessante è l'autore dell'assist di quella rete, l'ex Roma, Gonzalo Villar. Un assist che in qualche modo ha lanciato la carriera di Omorodion che una settimana dopo firmò con l'Atletico per poi essere mandato in prestito all'Alaves. Adesso, la punta di origini nigeriane, ha molto mercato ed una valutazione che per i Colchoners supera i 30 milioni. Sarà decisiva anche la volontà del giocatore che ha voglia di affermarsi in una piazza importante.