Calciomercato Roma, non solo Buchel e Rodwell: contattato anche Anita

Il casting a centrocampo continua. La Roma, visti i tanti infortuni, in mediana dispone del solo Veretout come giocatore di ruolo. Nelle ultime uscite sono stati adattati Pastore e Mancini al fianco del francese, ma Petrachi sembra intenzionato a investire nel mercato degli svincolati. Oggi a Trigoria sono arrivati Rodwell e Buchel per un test fisico dopo gli accertamenti di ieri a Villa Stuart. La lista degli indiziati, però, si aggiunge di un altro nome, quello di Vurnon Anita. Anche l’olandese al momento è senza squadra dopo aver trascorso l’ultima stagione con il Leeds. Per il momento ci sarebbe stato solo un contatto. Le prossime ore daranno maggiori indicazioni sul profilo cercato dai giallorossi.