Calciomercato Roma, Mourinho vuole Zakaria: Pinto contatta il nuovo agente

Lo svizzero potrebbe non essere ancora una strada del tutto abbandonata da Pinto, che fino all'ultimo cercherà di accontentare il suo allenatore.

La Roma è ancora in corsa per Denis Zakaria. Secondo quanto riporta repubblica.it il centrocampista del Borussia Mönchengladbach, profilo preferito da Mourinho per la sua squadra, non è ancora da considerarsi sfumato. Ali Dursun, il nuovo agente dello svizzero, ha il telefono che continua a squillare senza sosta, in particolar modo anche ora che la squadra elvetica ha conquistato il pass diretto per il Mondiale anche grazie alla qualità del giocatore classe '96.