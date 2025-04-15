Manu Koné finisce nel mirino dei top club europei. Secondo quanto riportato da Livefoot il Paris Saint Germain ha messo gli occhi sul centrocampista francese. Luis Campos, direttore sportivo dei parigini, lo segue da diversi anni e lo ha messo nel mirino per rinforzare la squadra di Luis Enrique. Koné è arrivato la scorsa estate per circa 18 milioni di euro ed è stato uno dei migliori della stagione giallorossa. Piace anche ad alcune squadre della Premier League e al Borussia Dortmund. La Roma vorrebbe ripartire da lui in attesa di scoprire chi sarà il prossimo allenatore.