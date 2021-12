Calciomercato Roma, Henrichs del Lipsia spinge per la cessione

Il terzino destro classe '97 non sta trovando spazio e vorrebbe partire già a gennaio

Il mercato è ormai alle porte e ognuno osserva ai propri interessi in ottica futura. Henrichs, terzino destro in forza al Lipsia, sembrerebbe intenzionato a lasciare il club tedesco. Il classe '97, secondo quanto riporta rblive.de starebbe spingendo per la cessione già per il mercato di gennaio. Acquistato in estate dal Monaco, il calciatore non ha trovato sufficiente spazio finora in stagione. La Roma sembrerebbe interessata al tedesco, vista anche la necessità di rinforzare quella zona di campo. Karsdorp deve rifiatare e Reynolds è lontano dagli schemi del tecnico, oltre che in procinto di partire.