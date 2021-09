Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: anche Barcellona e Liverpool su Diaz

Tiago Pinto aveva già sondato in estate il terreno per arrivare al centrocampista del Porto

Cresce la concorrenza per il colombiano Luis Diaz. Il giocatore del Porto, individuato dalla Roma già la scorsa estate, è stato segnato anche sul taccuino di Barcellona e Liverpool. Lo riporta The Independent, che parla di corsa a tre per il centrocampista classe 1997, titolare della nazionale colombiana. Dopo le buonissime prestazioni nell'ultima Copa America, le quotazioni di Diaz sono inevitabilmente salite, portando le squadre europee a informarsi sul talento del sudamerica.