Calciomercato Roma, Azmoun ai saluti: su di lui il Siviglia e un club di Serie A

Il calciatore iraniano è sbarcato in prestito in Italia la scorsa estate. E tra pochi giorni farà rientro a Leverkusen

Il futuro di Sardar Azmoun a Roma potrebbe finire qui. Secondo quanto riportato da Sky il calciatore iraniano è pronto a vivere una nuova esperienza dopo l'avventura in prestito nella Capitale. Sull'attaccante resta forte l'interesse del Siviglia dopo i primi colloqui di gennaio, ma gli spagnoli non sarebbero l'unico club sul ragazzo, ma ci sarebbe anche una squadra della nostra Serie A. Il classe 1995 ha collezionato con la maglia della Roma 23 presenze in Serie A, andando in gol in tre occasioni: ovvero nelle gare contro Lecce, Frosinone e Bologna.