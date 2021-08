Calciomercato Roma, a Londra Pinto tratta anche qualche cessione

Diawara, Perez e Olsen interessano ad alcuni club della Premier

Sono giorni a dir poco intensi per Tiago Pinto. Partito per Londra per portare a termine la trattativa riguardante Abraham, il g.m. nella capitale londinese potrebbe chiudere anche altri affari. Oltre all'interesse del Wolverhampton per Diawara, Skysport annuncia che il Newcastle avrebbe mostrato interesse per Carles Perez. Nonostante il buon precampionato lo spagnolo non è considerato un incedibile e potrebbe partire per sfoltire una zona del campo ricca a livello di organico e per far rifiatare le casse giallorosse. Potrebbe partire verso il Regno Unito anche Robin Olsen corteggiato dallo Sheffield United che, per tornare in Premier, è alla ricerca di un portiere d'esperienza. Dunque il lavoro da fare è tanto e Abraham sta assorbendo molte energie ma Tiago Pinto non può farsi sfuggire nessuna occasione, soprattutto se si parla della cessione degli esuberi che costano alla Roma all'incirca 40 milioni lordi.