Calciomercato: non solo Milano, le trattative finali si svolgeranno anche a Roma

Il calciomercato invernale si è aperto lunedì 2 gennaio 2023 e si chiuderà il prossimo 31 gennaio. A fare teatro alle trattative finali non sarà soltanto lo storico Gallia di Milano ma, riferisce romatoday, anche l’Hilton Rome Airport di Fiumicino. Una vera e propria rivoluzione per il calciomercato. Per la prima volta nella storia, il 30 e il 31 gennaio le ultime due giornate della sessione invernale si svolgeranno in contemporanea sia a Milano che a Roma. La scelta della location non è casuale. La capitale ha scelto la catena d'alberghi più grande al mondo e l'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci per diventare la regina del mercato. Roma punta a raccogliere tanti consensi tra gli operatori per "rubare" a Milano lo scettro della "capitale del calcio". L'Hilton Rome Airport non sarà solo una vetrina, ma sarà location operativa del calciomercato. Nell'hotel romano, come a Milano, saranno preparete le stanze riservate ai club per concludere le trattative e ovviamente anche l’ufficio deposito contratti della Lega.