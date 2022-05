Calciomercato, l’Inter non molla Mkhitaryan: l’incontro per parlare dell’armeno

L'armeno ancora non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con i giallorossi ed è finito nel mirino di Marotta e Inzaghi

Il campionato di Serie A è finito, ed è iniziato il periodo in cui ci si concentra sul calciomercato. Non per la Roma, però. Che ancora si deve giocare un importante trofeo come quello della Conference League contro il Feyenoord domani a Tirana. Tra i pochi dubbi di José Mourinho c'è anche Henrikh Mkhitaryan. L'armeno potrebbe recuperare in tempo per esserci in campo, mentre su di lui le voci di un interessamento dell'Inter si fanno sempre di più.