Calciomercato, in estate la Roma tornerà su Gudmundsson: il Genoa chiede 35 milioni

Albert Gudmundsson nella prossima estate sarà uno dei giocatori più cercati. A gennaio ci aveva provato la Fiorentina, ma il Genoa ha alzato il muro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb a giugno le big della Serie A tenteranno l'assalto all'attaccante rossoblu. Anche la Roma è in fila, ma la concorrenza è tanta: su Gudmundsson hanno messo gli occhi anche Juventus, Napoli , Milan e Lazio. In Premier League piace al Tottenham e al West Ham. Il Genoa ha già fissato il prezzo: la richiesta è di almeno 35 milioni di euro.

