Roma o Londra, Italia o Inghilterra. Due delle più grandi e importanti città d'Europa e del mondo, due paesi dalla storia eccezionale, una sola scelta. A farla è Edoardo Bove, ora centrocampista del Watford, che in un divertente video sui canali social de 'La Gazzetta dello Sport', racconta le sue preferenze tra calcio, svago, cultura e vita quotidiana.

Serie A e Championship? "Ancora Serie A".

Cappuccino e bioche o uova e bacon? "Uova e bacon, sono più sul salato che sul dolce".

Pizza o fish and chips? "No no pizza, tutta la vita, è imbattibile!"

Aperitivo o té delle 17? "Ti dico té delle 17, qui mi sto abituando".

Caldo torrido romano o pioggia londinese? "Pioggia londinese!"

Colosseo o London Eye? "Colosseo imbattibile".

Totti o Beckham? "Totti assolutamente".

De Rossi o Gerrard? "De Rossi".

Maneskin o Oasis? "Maneskin, perché ho rapporto con Damiano".

Fantozzi o Mr. Bean? "Mr. Bean dai".

Mattarella o Re Carlo? "No, Mattarella, grande presidente".

Fiat 500 o Mini Cooper? "Fiat 500".

Monza o Silverstone? "Dico Silverston solo perché ci sono stato quest'anno e mi è piaciuto".

Olimpico o Wembley? "Olimpico tutta la vita, anche se sono stato a Wembley, mi è piaciuto molto e spero di giocarci qualche volta"

Foro Italico o Wimbledon? "Foro Italico bellissimo, ma Wimbledon ha una storia tutta sua e per assurdo è molto più facile trovare i biglietti rispetto al Foro, quindi Wimbledon".

Tifosi italiani o inglesi? "No, tifosi italiani".

Il tuo documentario 'In un battito' o 'Febbre a 90'? "'In un battito', sicuramente una bella storia, spero che piaccia e che possa essere di ispirazione per le persone".