Il centrocampista del Watford racconta le sue preferenze tra Italia e Inghilterra su vari aspetti: "Olimpico tutta la vita su Wembley, ma a colazione mi tengo uova e bacon"
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Roma o Londra, Italia o Inghilterra. Due delle più grandi e importanti città d'Europa e del mondo, due paesi dalla storia eccezionale, una sola scelta. A farla è Edoardo Bove, ora centrocampista del Watford, che in un divertente video sui canali social de 'La Gazzetta dello Sport', racconta le sue preferenze tra calcio, svago, cultura e vita quotidiana.
Serie A e Championship? "Ancora Serie A".
Cappuccino e bioche o uova e bacon? "Uova e bacon, sono più sul salato che sul dolce".
Pizza o fish and chips? "No no pizza, tutta la vita, è imbattibile!"
Aperitivo o té delle 17? "Ti dico té delle 17, qui mi sto abituando".
Caldo torrido romano o pioggia londinese? "Pioggia londinese!"
Colosseo o London Eye? "Colosseo imbattibile".
Totti o Beckham? "Totti assolutamente".
De Rossi o Gerrard? "De Rossi".
Maneskin o Oasis? "Maneskin, perché ho rapporto con Damiano".
Fantozzi o Mr. Bean? "Mr. Bean dai".
Mattarella o Re Carlo? "No, Mattarella, grande presidente".
Fiat 500 o Mini Cooper? "Fiat 500".
Monza o Silverstone? "Dico Silverston solo perché ci sono stato quest'anno e mi è piaciuto".
Olimpico o Wembley? "Olimpico tutta la vita, anche se sono stato a Wembley, mi è piaciuto molto e spero di giocarci qualche volta"
Foro Italico o Wimbledon? "Foro Italico bellissimo, ma Wimbledon ha una storia tutta sua e per assurdo è molto più facile trovare i biglietti rispetto al Foro, quindi Wimbledon".
Tifosi italiani o inglesi? "No, tifosi italiani".
Il tuo documentario 'In un battito' o 'Febbre a 90'? "'In un battito', sicuramente una bella storia, spero che piaccia e che possa essere di ispirazione per le persone".
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