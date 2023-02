Calcagno (pres. AIC): “Inaccettabile il caso Zaniolo ma è solo la punta dell’iceberg”

Non solo Roma, il caso Zaniolo tiene banco in tutta Italia. Quest'oggi anche il Presidente AIC (Associazione Italiana Calciatori) Umberto Calcagno si è espresso sulla vicenda relativa al 22 giallorosso: "Il caso Zaniolo è la punta di un iceberg fatto di episodi inaccettabili che, troppo spesso, coinvolgono i calciatori, la loro vita privata e le loro famiglie". Questo il primo messaggio del numero 1 dell'organizzazione di tutela e assistenza giocatori militanti nel campionato italiano, che poi prosegue: "I risultati sportivi o le questioni di mercato fanno parte della nostra professione e non possono essere la scusa per intimidazioni, violenze e minacce non più tollerabili". Calcagno ha poi concluso parlando del report “Calciatori sotto tiro” che verrà presentato a Roma il prossimo 14 febbraio presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto: "La pubblicazione di questo Rapporto è un modo per analizzare costantemente l’andamento di un fenomeno preoccupante dal punto di vista culturale ma anche l’occasione per proporre iniziative educative che aiutino tutto il sistema a non abituarsi a considerare “normali” questi episodi”.