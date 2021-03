Calafiori wonderkid: l’esterno inserito tra i migliori Under 19 del mondo – FOTO

Riccardo Calafiori continua a lavorare a Trigoria per un finale di stagione da protagonista. Nel primo vero anno tra i grandi, dove è arrivato il primo gol ma anche tanti problemi fisici, l’esterno giallorosso si è messo in mostra evidenziando quei pregi che lo avevano già fatto andare sul taccuino dei tanti osservatori dei settori giovanili. E a proposito anche goal.com punta forte su di lui, mettendolo al 31esimo posto nella classifica dei 50 Under 19 più promettenti del mondo. Calafiori è il secondo italiano dei tre presenti, con Sebastiano Esposito che lo precede alla casella numero 25 mentre Colombo è più indietro alla 40. Alla trentesima posizione, attaccato al giovane romanista, c’è il talento dell’Ajax Brobbey, che incrocerà le spade proprio con la Roma nei quarti di Europa League e che il prossimo anno guiderà il reparto offensivo del Lipsia.