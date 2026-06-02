Dopo la Premier League vinta con l’Arsenal e la delusione per la sconfitta in finale di Champions League, Riccardo Calafiori è tornato a casa. Il difensore ha scelto Roma per godersi i primi giorni di vacanza e in particolare Fregene, dove ha trascorso una giornata di relax allo stabilimento Albachiara insieme agli amici di sempre. Un ritorno alle radici per Calafiori, che non ha mai dimenticato Roma e la Roma confermandolo anche pochi giorni fa in un’intervista: "Con la Roma ho un conto in sospeso. Ho giocato pochissime partite, ero piccolo e mi piacerebbe tornare un giorno perché è la mia squadra del cuore nella mia città. Adesso sto benissimo qui e non vedo l’ora di tornare a vincere".