Calafiori, messaggio d’amore: il primo tatuaggio è il Colosseo

Il terzino sta trovando poco spazio con Mourinho ma ha ribadito il suo amore per la Roma

Non sta trovando lo spazio che immaginava e da qualche giorno si è tornato a parlare di lui in ottica Juventus. L'amore di Riccardo Calafiori per Roma e la Roma, però, è indubbio come testimonia il suo primo tatuaggio. Il terzino, che ha sempre dichiarato di non avere tattoo fino a un mese fa, è apparso in alcune foto d'allenamento con un evidente tatuaggio sull'avambraccio destro. Si tratta dell'immagine del Colosseo in bianco e nero che si avvolge fino al polso di Calafiori. Un atto d'amore nei confronti della città che l'ha visto nascere e crescere fino a diventare un protagonista della squadra giallorossa. Gli infortuni e qualche prestazione non positivo lo hanno portato a giocare solo 1 gara da titolare negli ultimi due mesi (quella vinta contro l'Udinese il 24 ottobre scorso).