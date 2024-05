Calafiori, la Roma non è un rimpianto: “Doveva andare così, per me è stato meglio”

Il difensore ora al Bologna, dopo aver conquistato la Champions in rossoblù, è stato fatalista: "Per la Roma non so se è stato meglio, comunque De Rossi lo porto nel cuore"

De Rossi ha citato proprio Riccardo Calafiori, insieme a Davide Frattesi, come grande rimpianto della Roma, che se li è fatti sfuggire troppo a cuor leggero. E ieri il difensore del Bologna ha aumentato forse questo sentimento segnando addirittura due gol alla Juventus, di cui uno da bomber con lo 'scavino'. Nel postgara, il casse 2002 - molto accostato alla Juve - ha parlato proprio delle parole di De Rossi: "Non lo so se è un rimpianto.Doveva andare così, è stato meglio per me, per la Roma non lo so. Lui lo porterò sempre nel cuore", ha detto a 'Dazn'.